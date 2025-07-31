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Россиянин Климов завоевал золото на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, Багаев взял серебро, Караваев – бронзу

Россиянин Матвей Климов одержал победу на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике.

Соревнования проходят в испанском Мадриде.

Климов выступает в весовой категории свыше 88 кг. Он показал в сумме результат 291 кг. В рывке его показатель составил 132 кг, в толчке – 159.

Еще один участник из России Александр Багаев стал серебряным призером. В весовой категории до 94 кг он занял второе место в рывке (146 кг), толчке (184) и по сумме двоеборья (330). 

Семен Караваев, выступающий в категории свыше 94 кг, завоевал бронзу, взяв вес 330 кг (154 в рывке, 176 – в толчке). 

Российские атлеты участвуют в турнире в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России
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