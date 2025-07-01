Минспорт восстановил аккредитацию Федерации тяжелой атлетики России
Федерация тяжелой атлетики России восстановила государственную аккредитацию.
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
ФТАР была лишена аккредитации из-за многочисленных нарушений в документообороте в части достижения целевых показателей. Основной причиной стало несвоевременное и некачественное предоставление программы развития тяжелой атлетики в России.
«Профильная комиссия Минспорта рекомендовала восстановить аккредитацию ФТАР и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика».
Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подписал соответствующий приказ.
Была проведена комплексная работа по приведению в полное соответствие программы развития и сопутствующей документации», – говорится в сообщении пресс-службы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФТАР
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