Глава ЕРАИ Грачев: «Более 45% целевых отчислений у проверяемых федераций ушли «не туда»

Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева о том, что часть целевых отчислений ушла «не туда».

«По прошлому году общая сумма отчислений от азартных игр на спорт — 35 миллиардов. Мы вместе с правоохранительными органами увидели, что часть средств в федерациях ушла не туда», – заявил Дегтярев в начале июня.

«Факт в том, что в 2024 году был представлен отчет Счетной палаты, который говорит о том, что из числа проверяемых федераций более 45% целевых отчислений ушли «не туда».

Насколько мне известно, чаще всего целевые средства были размещены на депозитах. С них получали проценты. Деньги работали, но не в ту сторону», – рассказал Грачев.

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