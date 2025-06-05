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РУСАДА сообщает в МВД о всех нарушениях антидопинговых правил

РУСАДА сообщает в полицию о всех нарушителях антидопинговых правил.

Об этом рассказали в пресс-службе Российского антидопинговго агентства (РУСАДА). 

С мая 2019 года для спортсменов введена административная ответственность за употребление допинга

«В соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте» РУСАДА передает информацию о нарушениях общероссийских антидопинговых правил в МВД.

Органы внутренних дел составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.18 КоАП РФ.

Затем сотрудники МВД проводят проверку и направляют материалы в мировой суд для принятия решения», – заявили в РУСАДА. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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