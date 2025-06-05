РУСАДА с начала года выявило 121 нарушение правил доступности для допинг-тестирования

121 нарушение правил доступности допинг-тестирования было выявлено с начала года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопинговго агентства (РУСАДА ).

«В мае было зафиксировано 23 случая нарушений правил доступности. Всего с начала 2025 года было зафиксировано 121 подобное нарушение (в январе – 25, в феврале – 18, в марте – 21, в апреле – 34, в мае – 23)», – рассказали в РУСАДА.

В 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности, в 2023-м – 242, в 2022-м – 375.