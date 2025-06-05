Тяжелоатлеты лидируют по количеству дисквалификаций за допинг среди российских спортсменов

Среди отбывающих дисквалификацию за допинг больше всего тяжелоатлетов.

В настоящее время 83 российских тяжелоатлета отстранены от спорта.

Последними были дисквалифицированы серебряный призер Кубка России-2025 Алла Рихтер (1,5 года) и серебряный призер чемпионата России-2024 года Андрей Кучеров (2 года).

На втором месте по количеству дисквалификаций находятся пауэрлифтеры (72), на третьем – легкоатлеты (53).