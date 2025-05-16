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WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Ирана

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах Национальное антидопинговое агентство Ирана.

14 мая исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по проверке соответствия и включил иранскую организацию в список наблюдения. На данный момент ей предоставлено четыре месяца на выполнение плана корректирующих действий.

В конце марта агентство Ирана было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной стали выявленные нарушения в области тестирований.

Если к 14 сентября недочеты не будут устранены, организацию вновь лишат статуса соответствия.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: WADA
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