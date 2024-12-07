Российский тяжелоатлет Саяхов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Российский тяжелоатлет Альберт Саяхов дисквалифицирован на четыре года.
Об этом сообщает пресс‑служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).
33-летний Саяхов, завершивший карьеру, получил дисквалификацию на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), срок его отстранения истечет 20 июня 2026 года.
Аннулированы результаты Саяхова, показанные в период с 23 июня 2012 года по 21 июня 2022 года, спортсмен лишится серебра чемпионата Европы 2013 года в категории 85 кг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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