Российский тяжелоатлет Саяхов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский тяжелоатлет Альберт Саяхов дисквалифицирован на четыре года.

Об этом сообщает пресс‑служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

33-летний Саяхов, завершивший карьеру, получил дисквалификацию на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), срок его отстранения истечет 20 июня 2026 года.

Аннулированы результаты Саяхова, показанные в период с 23 июня 2012 года по 21 июня 2022 года, спортсмен лишится серебра чемпионата Европы 2013 года в категории 85 кг.