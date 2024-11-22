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Министр спорта Дегтярев прибыл с визитом в КНДР

Делегация министра спорта РФ Михаила Дегтярева прибыла с визитом в Пхеньян, сообщает Посольство России в КНДР.

Дегтярев проведет встречу с северокорейским министром физкультуры и спорта Ким Иль Гуком. Ожидается, что стороны подпишут протокол спортивных обменов между странами на 2025 год – это будет включать проведение совместных спортивных мероприятий, подготовку профильных специалистов и спортивный туризм.

Также планируется, что Дегтярев посетит показательные выступления во Дворце тхэквондо, стадионы имени Ким Ир Сена и 1 мая, Пхеньянскую международную футбольную школу, Миримский конноспортивный клуб, тир «Меари», а также спорткомплексы тяжелой атлетики, баскетбола, бадминтона и настольного тенниса.

«Уверены, что развитие спортивных связей между Россией и КНДР на основе договоренностей лидеров двух стран будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между российским и корейским народами», – говорится в сообщении российского посольства.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Посольство России в КНДР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Политика
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