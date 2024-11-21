Светлана Ишмуратова высказалась о выступлениях россиян в нейтральном статусе.

Ишмуратова – заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе.

«Политическое направление в спорте определяет министр спорта Михаил Дегтярев . Поступит от него команда выступать — значит, спортсмены поедут на соревнования.

Но если бы я сейчас активно занималась спортом и передо мной встал выбор о выступлении в нейтральном статусе, я бы, скорее всего, отказалась от участия без государственных символов своей страны.

Меня отец растил в любви и уважении к своей родине. Наверное, поэтому у меня лучше получалось бежать в эстафетах, где наша женская команда финишировала с флагом России», — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.