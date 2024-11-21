Светлана Ишмуратова: «Политическое направление в спорте определяет Дегтярев. Поступит от него команда выступать — значит, спортсмены поедут на соревнования»
Светлана Ишмуратова высказалась о выступлениях россиян в нейтральном статусе.
Ишмуратова – заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе.
«Политическое направление в спорте определяет министр спорта Михаил Дегтярев. Поступит от него команда выступать — значит, спортсмены поедут на соревнования.
Но если бы я сейчас активно занималась спортом и передо мной встал выбор о выступлении в нейтральном статусе, я бы, скорее всего, отказалась от участия без государственных символов своей страны.
Меня отец растил в любви и уважении к своей родине. Наверное, поэтому у меня лучше получалось бежать в эстафетах, где наша женская команда финишировала с флагом России», — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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