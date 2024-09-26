Украинский тяжелоатлет Чумак дисквалифицирован на 6 лет после попытки подкупа допинг-офицера
Украинский тяжелоатлет дисквалифицирован после попытки подкупа допинг-офицера.
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что двукратный призер чемпионатов мира украинец Дмитрий Чумак отстранен на 6 лет. Ему вменяют статьи об уклонении/отказе, а также о фальсификации допинг-контроля.
Срок наказания отсчитывается от 4 июня 2021 года. Тогда ITA обвинило Чумака в отказе от прохождения тестирования и попытке дать взятку допинг-офицеру. Утверждалось, что тренер спортсмена Михаил Мацеха содействовал этим нарушениям.
Чумаку 34 года, он завоевал бронзу на чемпионате мира-2015 (в весовой категории до 94 кг), а также серебро в 2018-м (до 102 кг). На чемпионатах Европы он побеждал трижды – в 2017, 2019 и 2021 годах.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ITA
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