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Украинский тяжелоатлет Чумак дисквалифицирован на 6 лет после попытки подкупа допинг-офицера

Украинский тяжелоатлет дисквалифицирован после попытки подкупа допинг-офицера.

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что двукратный призер чемпионатов мира украинец Дмитрий Чумак отстранен на 6 лет. Ему вменяют статьи об уклонении/отказе, а также о фальсификации допинг-контроля.

Срок наказания отсчитывается от 4 июня 2021 года. Тогда ITA обвинило Чумака в отказе от прохождения тестирования и попытке дать взятку допинг-офицеру. Утверждалось, что тренер спортсмена Михаил Мацеха содействовал этим нарушениям.

Чумаку 34 года, он завоевал бронзу на чемпионате мира-2015 (в весовой категории до 94 кг), а также серебро в 2018-м (до 102 кг). На чемпионатах Европы он побеждал трижды – в 2017, 2019 и 2021 годах.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ITA
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logoсборная Украины
Дмитрий Чумак
ITA
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