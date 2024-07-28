«Перевернутый флаг – это символ идущей гибридной войны с Россией, моральным лидером мира традиционных ценностей». Глава ФТАР об открытии Игр-2024

Теги ФТАР Олимпиада-2024 Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Максим Агапитов назвал Олимпиаду в Париже «агрессивной античеловеческой акцией».

«Я рад, что показ парижского события, которое язык не поворачивается назвать Олимпиадой, у нас в стране не осуществляется. ФТАР призывала к этому на форуме «Россия – Исламский мир», понимая пагубность навязываемых западных ценностей, аморальность и ядовитость.

Запад полномасштабно и целенаправленно готовился и шел к ключевому мероприятию, налицо подавление воли спортсменов, формирование их ложного мнения, создание финансовой и политической зависимости международных федераций, прославление низменных качеств человека путем их подмены, введение марионеток во власть.

Используя созданный веками положительный имидж спорта, перевернули все вдруг с ног на голову, даже олимпийский флаг.

Перевернутый флаг Международного олимпийского комитета – это символ идущей гибридной войны с Россией, моральным лидером мира традиционных ценностей.

Поддельные мужчины и женщины, поддельные лидеры, фейковые герои, ненастоящие соревнования – все это агрессивная античеловеческая акция с вывеской «Олимпиада», которая не несет в себе ни спортивной ценности, ни культурной, ни эстетической. Такая инфопища вредна и опасна для здоровья разума и души.

Что касается результатов соревнований в тяжелой атлетике, то они тоже не настоящие и, повторюсь, не имеют спортивной ценности. Думаю, к этому должно быть соответствующее отношение», – сказал глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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40 комментариев
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Это уже не тяжёлая атлетика, а какая-то тяжёлая наркомания.
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+66
моральным лидером мира традиционных ценностей ахахахахахахахах
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"Россия – Исламский мир"
"Осветлить" Подмосковье"
🤭
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А кто РОССИЮ назначил МОРАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ ?!
ЦИК России наверное 🤪
+25
-2
+23
Нет никаких традиционных русских ценностей. Кто не хочет западных, скоро получит ближневосточных ценностей ценностей.
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+18
Главенство Закона, равные возможности, гражданские свободы, достойный уровень жизни, ну зачем нам всё это, у нас свой путь.
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Ответ ОЛЛС1911
Это уже не тяжёлая атлетика, а какая-то тяжёлая наркомания.
Будет ли столь же развернутый комментарий от этого деятеля о первом в истории чемпионате мира по огуречному хрусту, который триумфально завершился в Истобенске❓🧐 И почему, по мнению главы Федерации тяжелой атлетики России, не смог победить россиянин - в чём причина и какие выводы надо сделать к следующему мировому чемпионату, чтобы не осрамиться❓🤔 да, и когда следующий чемпионат или дисциплина войдёт в перечень мероприятий Игр Дружбы❓🤹🏻
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Львова-Белова изменять священнику еврею с православным олигархом.
Какие мерзкие западные нравы.
Не туда мы катимся
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Да что он вообще такое несет? Тут никакие таблетки не помогут
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Воу-воу,полегче.
Как бы не пришлось извиняться перед друзьями из Талибана,которые только-только вышли в мировые лидеры традиционных ценностей,разрешив забивать насмерть женщин камнями.
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Ответ boiling water
моральным лидером мира традиционных ценностей ахахахахахахахах
Без вранья чинуш, депутаток..., казнокрадства, взяточничества... 😂
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"поддельные лидеры, фейковые герои, ненастоящие соревнования " самокритичненько как
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А недораскрытое кольцо в Сочи... ну сами знаете что
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Ответ Сергей
Главенство Закона, равные возможности, гражданские свободы, достойный уровень жизни, ну зачем нам всё это, у нас свой путь.
Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готы — вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». ©Повесть временных лет
Сейчас побесимся лет 10 и круг опять замкнется.
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Спортсу впору уже создать хештег "открытие олимпиады", чтобы весь этот паноптикум был в одном месте и перед глазами.
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Ответ boiling water
моральным лидером мира традиционных ценностей ахахахахахахахах
Без рекордов по разводам
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А теперь слово предоставляется начальнику транспортного цеха.
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Ответ Геннадий Тимченко
Будет ли столь же развернутый комментарий от этого деятеля о первом в истории чемпионате мира по огуречному хрусту, который триумфально завершился в Истобенске❓🧐 И почему, по мнению главы Федерации тяжелой атлетики России, не смог победить россиянин - в чём причина и какие выводы надо сделать к следующему мировому чемпионату, чтобы не осрамиться❓🤔 да, и когда следующий чемпионат или дисциплина войдёт в перечень мероприятий Игр Дружбы❓🤹🏻
👍👍👍👍👍
Кто победил-то?
Про огуречный хруст...
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А что там насчет чемпионата мира по огуречному хрусту в Мухосранске? Будут комментарии?
Французы и правда слишком далеко зашли с Дионисом и прочей повесточкой, но лучше уж пусть будет так, чем наблюдать делегации талибов и ХАМАСа в России как высоких гостей. Еще осталось с хуситами закорешиться, чтобы собрать просто фулл-хаус, и добавить Иран и Хезболлу
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Эти сравнения напоминают новости,когда главнокомандующий ручку на стол бросил. Такая же шиза
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И не сомневался, за долго до Олимпиады, что польётся подобная грязь из каждого ящика, каждого утюга. Как всё-таки слаб человек и низок - начинаешь терять веру в Человечество от подобных заходов.
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Вот же привязались они к этому перевёрнутому флагу, какой только смысл в нём не нашли... вспоминается анекдот про Фрейда и банан.
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Аккуратнее с большими весами, не роняйте гриф от штанги себе на голову, а то будете как этот спикер
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Интересно, кто-нибудь когда-нибудь все-таки спросит у этих говорящих голов, что они подразумевают под традиционными ценностями? Орут на каждом углу о традиционных ценностях, особом пути, государстве-цивилизации, но никто не удосужился объяснить, в чем они проявляются
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Не знал что Россия исламский мир. А как же все остальные проживающие в России?
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Ответ Тов.Ротэнберг
👍👍👍👍👍 Кто победил-то? Про огуречный хруст...
Египтянин!))))
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На ВДНХ в Москве в этом году ходили человеки с перевёрнутыми флажками РФ. ЧЕЛОВЕКИ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РФ.
ЕСТЬ МНОГО ФОТО В ИНТЕРНЕТЕ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ...
ВЛАСТЬ ПОМЕНЯЕТСЯ В РФ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА?
ЧТО ЗА "ЗНАК"?
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ? 😀😃😄😂🤣
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Норматив по распусканию слюней принят. Возьми пирожок с полки. Следующий!!!
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Перевернутый флаг - это... внезапно, просто перевернутый флаг. Кто-то про**ался. Все.
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Истину говорю вам: каждый воспитанный в традиционных ценностях, строго придерживающийся всех скреп истинно верующий вудуист с острова Гаити абсолютно искренне считает всю патриархию РПЦ совершенно безнравственной и погрязшей в грехе, потому что в ней никто не мажет себе лоб кровью белого петуха.
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