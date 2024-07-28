«Перевернутый флаг – это символ идущей гибридной войны с Россией, моральным лидером мира традиционных ценностей». Глава ФТАР об открытии Игр-2024
Максим Агапитов назвал Олимпиаду в Париже «агрессивной античеловеческой акцией».
«Я рад, что показ парижского события, которое язык не поворачивается назвать Олимпиадой, у нас в стране не осуществляется. ФТАР призывала к этому на форуме «Россия – Исламский мир», понимая пагубность навязываемых западных ценностей, аморальность и ядовитость.
Запад полномасштабно и целенаправленно готовился и шел к ключевому мероприятию, налицо подавление воли спортсменов, формирование их ложного мнения, создание финансовой и политической зависимости международных федераций, прославление низменных качеств человека путем их подмены, введение марионеток во власть.
Используя созданный веками положительный имидж спорта, перевернули все вдруг с ног на голову, даже олимпийский флаг.
Перевернутый флаг Международного олимпийского комитета – это символ идущей гибридной войны с Россией, моральным лидером мира традиционных ценностей.
Поддельные мужчины и женщины, поддельные лидеры, фейковые герои, ненастоящие соревнования – все это агрессивная античеловеческая акция с вывеской «Олимпиада», которая не несет в себе ни спортивной ценности, ни культурной, ни эстетической. Такая инфопища вредна и опасна для здоровья разума и души.
Что касается результатов соревнований в тяжелой атлетике, то они тоже не настоящие и, повторюсь, не имеют спортивной ценности. Думаю, к этому должно быть соответствующее отношение», – сказал глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
"Осветлить" Подмосковье"
🤭
ЦИК России наверное 🤪
Какие мерзкие западные нравы.
Не туда мы катимся
Как бы не пришлось извиняться перед друзьями из Талибана,которые только-только вышли в мировые лидеры традиционных ценностей,разрешив забивать насмерть женщин камнями.
Сейчас побесимся лет 10 и круг опять замкнется.
Кто победил-то?
Про огуречный хруст...
Французы и правда слишком далеко зашли с Дионисом и прочей повесточкой, но лучше уж пусть будет так, чем наблюдать делегации талибов и ХАМАСа в России как высоких гостей. Еще осталось с хуситами закорешиться, чтобы собрать просто фулл-хаус, и добавить Иран и Хезболлу
ЕСТЬ МНОГО ФОТО В ИНТЕРНЕТЕ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ...
ВЛАСТЬ ПОМЕНЯЕТСЯ В РФ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА?
ЧТО ЗА "ЗНАК"?
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ? 😀😃😄😂🤣