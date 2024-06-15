Окулов о допинге в тяжелой атлетике: «Мы за последние годы не литры, а тонны литров мочи и крови сдали. Как мы можем быть «грязными»?»

Двукратный чемпион мира тяжелоатлет Окулов высказался о неучастии в Олимпиаде.

Накануне спортсмен победил на Играх БРИКС в Казани.

– Но на Олимпиаду же хочется.

– Не-а! Конечно, хочется. Меня кинули с один раз, если не два. И не только меня, а всю тяжелую атлетику. Я в 2016 году рассматривался первым номером. Было очень обидно. Когда отстранили всех молодых, блин, за всех старых. Хотя я там был готов...

– Побеждать?

– Да. Я тогда поднимал веса, которые в итоге поднимали на Олимпиаде.

– Несправедливо?

– Жизнь – она такая.

– А в Париж хочется? Так понимаю, наша федерация сама отказалась от отбора.

– Вообще на такие вопросы... Эх. Честно, не хочется отвечать, – сказал Артем Окулов.

Также он ответил на вопрос о допинге в тяжелой атлетике.

– Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов объяснил разницу в результатах на Играх БРИКС и в остальном мире тем, что у нас «чистая федерация». Правда так?

– Эти слова поймут люди типа меня, которые понимают спорт. Обычные люди, которые могут включить по телевизору или прийти на трибуны, не поймут, про что цитата. Я вам так отвечу: поставьте всех в одни условия, и посмотрим, кто лучше всех.

– А можно вообще что-то сделать с репутацией тяжелой атлетики – что «чистые» штангисты для обывателя будто редкость?

– Мне кажется, всем уже все равно. Я лично за себя скажу, за свой спорт, за российский спорт. Мы за последние годы не литры, а тонны литров мочи и крови сдали. У нас контроль по три раза в месяц. Как мы можем быть «грязными», скажите? – добавил Окулов.