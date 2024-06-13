Тяжелоатлет Мусохранов: «Игры БРИКС ничем не уступают значительным, большим соревнованиям»

Тяжелоатлет Олег Мусохранов заявил, что Игры БРИКС не уступают крупным турнирам.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Россиянин Мусохранов взял серебро в весовой категории до 61 кг, победил пакистанец Хайдер Султан.

«Соревнования на высшем уровне, я выступал и на первенстве Европы, и на чемпионатах Европы. Ничем не уступают Игры БРИКС значительным, большим соревнованиям. Мне все очень нравится. Все, что нужно спортсменам, все есть.

Чувствую себя нормально, хотя не удовлетворен своим результатом. Так скажем, сам себе проиграл. Во втором подходе в рывке не получилась попытка, это повлияло на итоговый результат. Но в целом все нормально, впереди чемпионат России, буду готовиться туда, показывать больший результат», – сказал спортсмен.