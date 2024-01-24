Трехкратный чемпион мира по пятиборью Илья Фролов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

Теги допинг Илья Фролов WADA UIPM сборная России Современное пятиборье

Российский пятиборец Илья Фролов оправдан по делу о применении допинга.

Фролов был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 

Сегодня Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение снять с Фролова обвинения и отменить его временное отстранение. Ему не был назначен срок дисквалификации, а результаты не были аннулированы.

При этом расходы, связанные с текущим разбирательством, UIPM возмещать не будет.

Фролов – чемпион мира 2008 года в личном и командном зачете, чемпион мира 2011 года в командном зачете, пятикратный чемпион Европы. 

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