Трехкратный чемпион мира по пятиборью Илья Фролов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

Российский пятиборец Илья Фролов оправдан по делу о применении допинга.

Фролов был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Сегодня Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение снять с Фролова обвинения и отменить его временное отстранение. Ему не был назначен срок дисквалификации, а результаты не были аннулированы.

При этом расходы, связанные с текущим разбирательством, UIPM возмещать не будет.

Фролов – чемпион мира 2008 года в личном и командном зачете, чемпион мира 2011 года в командном зачете, пятикратный чемпион Европы.