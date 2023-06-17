Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Ловчев, Купцов и Кондратьев одержали победы
16 июня Алексей Ловчев, Георгий Купцов и Виктор Кондратьев одержали победы на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое.
Тяжелая атлетика
Новый Уренгой
Мужчины
До 102 кг
1. Георгий Купцов – 383 кг (172 кг – рывок, 211 кг – толчок)
2. Артур Бабаян – 382 (177 + 205)
3. Сармат Теблоев – 359 (165 + 194)
До 109 кг
1. Виктор Кондратьев – 379 (168 + 211)
2. Александр Кибанов – 378 (170 + 208)
3. Егор Пушмин – 372 (162 + 210)
Свыше 109 кг
1. Алексей Ловчев – 410 (190 + 220)
2. Тимур Наниев – 408 (185 + 223)
3. Даниил Вагайцев – 407 (184 + 223)
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