Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Ловчев, Купцов и Кондратьев одержали победы

16 июня Алексей Ловчев, Георгий Купцов и Виктор Кондратьев одержали победы на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое.

Тяжелая атлетика

Чемпионат России

Новый Уренгой

Мужчины

До 102 кг

1. Георгий Купцов – 383 кг (172 кг – рывок, 211 кг – толчок)

2. Артур Бабаян – 382 (177 + 205)

3. Сармат Теблоев – 359 (165 + 194)

До 109 кг

1. Виктор Кондратьев – 379 (168 + 211)

2. Александр Кибанов – 378 (170 + 208)

3. Егор Пушмин – 372 (162 + 210)

Свыше 109 кг

1. Алексей Ловчев – 410 (190 + 220)

2. Тимур Наниев – 408 (185 + 223)

3. Даниил Вагайцев – 407 (184 + 223)