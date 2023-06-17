Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Ловчев, Купцов и Кондратьев одержали победы

Теги результаты чемпионат России Александр Кибанов Алексей Ловчев Тимур Наниев Георгий Купцов Артур Бабаян Даниил Вагайцев Виктор Кондратьев Егор Пушмин Сармат Теблоев Тяжелая атлетика

16 июня Алексей Ловчев, Георгий Купцов и Виктор Кондратьев одержали победы на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое.

Тяжелая атлетика

Чемпионат России

Новый Уренгой

Мужчины

До 102 кг

1. Георгий Купцов – 383 кг (172 кг – рывок, 211 кг – толчок)

2. Артур Бабаян – 382 (177 + 205)

3. Сармат Теблоев – 359 (165 + 194)

До 109 кг

1. Виктор Кондратьев – 379 (168 + 211)

2. Александр Кибанов – 378 (170 + 208)

3. Егор Пушмин – 372 (162 + 210)

Свыше 109 кг

1. Алексей Ловчев – 410 (190 + 220)

2. Тимур Наниев – 408 (185 + 223)

3. Даниил Вагайцев – 407 (184 + 223)

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