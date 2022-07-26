Агапитов подал иск в CAS против Международной федерации тяжелой атлетики

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Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и вице-президенту организации венгру Аттиле Тамашу Адамфи. 

Слушание по делу пройдет 7 сентября, сообщает пресс-служба суда. 

Ранее IWF отстранила кандидатов от России от участия в выборах на руководящие должности, но CAS отменил это решение. 

Выборы прошли в июне в Тиране, представитель Ирака Мохамед Хасан Джалуд аль-Шаммари избран президентом IWF, Агапитов снял свою кандидатуру. 

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