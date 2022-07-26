Агапитов подал иск в CAS против Международной федерации тяжелой атлетики

Глава Федерации тяжелой атлетики России ( ) подал иск в Спортивный арбитражный суд ( ) к Международной федерации тяжелой атлетики ( ) и вице-президенту организации венгру Аттиле Тамашу Адамфи.

Слушание по делу пройдет 7 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Ранее IWF отстранила кандидатов от России от участия в выборах на руководящие должности, но CAS отменил это решение.

Выборы прошли в июне в Тиране, представитель Ирака Мохамед Хасан Джалуд аль-Шаммари избран президентом IWF, Агапитов снял свою кандидатуру.