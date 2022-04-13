Серебряный призер ЧМ по тяжелой атлетике Сара Дэвис отстранена на три месяца за дискриминационные высказывания

Британская тяжелоатлетка Сара Дэвис отстранена от соревнований на три месяца из-за дискриминационных высказываний в адрес другого спортсмена.

Как сообщила Федерация тяжелой атлетики Великобритании, Дэвис призналась в нарушении и выразила сожаление в связи со своим поведением. Другие подробности дела не уточняются.

Сейчас британская федерация также намерена добиться исключения Дэвис из комиссии спортсменов Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Из-за отстранения 29-летняя спортсменка пропустит чемпионат Европы, который стартует 25 мая в Тиране.

В 2021 году Дэвис стала серебряным призером чемпионатов мира и Европы, а также заняла пятое место на Олимпиаде в Токио.