Серебряный призер ЧМ по тяжелой атлетике Сара Дэвис отстранена на три месяца за дискриминационные высказывания

Теги IWF сборная Великобритании жен дискриминация Сара Дэвис Тяжелая атлетика

Британская тяжелоатлетка Сара Дэвис отстранена от соревнований на три месяца из-за дискриминационных высказываний в адрес другого спортсмена.

Как сообщила Федерация тяжелой атлетики Великобритании, Дэвис призналась в нарушении и выразила сожаление в связи со своим поведением. Другие подробности дела не уточняются.

Сейчас британская федерация также намерена добиться исключения Дэвис из комиссии спортсменов Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Из-за отстранения 29-летняя спортсменка пропустит чемпионат Европы, который стартует 25 мая в Тиране.

В 2021 году Дэвис стала серебряным призером чемпионатов мира и Европы, а также заняла пятое место на Олимпиаде в Токио.

 

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