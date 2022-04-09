«Этнические войны не в Европе, а в Африке. Расизм есть в Западной Африке, Центральной, надо быть честными с собой». Кондогбия о дискриминации

Хавбек высказался о расизме в Африке.

«Я не буду говорить, что проблема в других людях. Все дело в нас. Мы склонны перекладывать все на других, склонны делегировать полномочия, мы с трудом сами принимаем решения, когда они касаются нашей судьбы.

Африканцы доказали, что у них есть необходимые качества в любой области, но проблема заключается в том, что мы не занимаем таких должностей, которые позволяют принимать решения. Например, выбрать, кто из Африки займет важный пост в . Мы позволяем другим все решать за нас.

Реальность такова, и мы должны быть честными сами с собой, что в отношениях между нами много расизма. Он есть в Западной Африке, в Центральной Африке. Известные нам этнические войны были не во Франции, не в Европе, а в Африке», – сказал в подкасте OuiHustle уроженец Франции, выступающий за сборную Центральноафриканской Республики.