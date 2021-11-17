Российская тяжелоатлетка Ольга Те получит золото чемпионата Европы после дисквалификации соперницы за допинг

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин заявил, что россиянка Ольга Те получит золото чемпионата Европы из-за дисквалификации соперницы.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что результаты азербайджанской тяжелоатлетки Боянки Костовой, показанные на чемпионате Европы 2021 года в Москве, были аннулированы из-за допинга.

На том турнире Костова взяла золото в весовой категории до 59 кг, в то время как Те заняла второе место. Еще одна россиянка Александра Козлова, ставшая на чемпионате Европы четвертой, в итоге получит бронзу.

«Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы.

Ждем, когда Боянка Костова вернет медаль международной федерации, а та, в свою очередь, передаст ее нам. Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвертой, – бронзу.

Я на днях разговаривал с генеральным секретарем европейской федерации, и он меня заверил, что золотая медаль будет обязательно возвращена Ольге», – заявил Кишкин.