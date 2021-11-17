Российская тяжелоатлетка Ольга Те получит золото чемпионата Европы после дисквалификации соперницы за допинг

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Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин заявил, что россиянка Ольга Те получит золото чемпионата Европы из-за дисквалификации соперницы.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что результаты азербайджанской тяжелоатлетки Боянки Костовой, показанные на чемпионате Европы 2021 года в Москве, были аннулированы из-за допинга.

На том турнире Костова взяла золото в весовой категории до 59 кг, в то время как Те заняла второе место. Еще одна россиянка Александра Козлова, ставшая на чемпионате Европы четвертой, в итоге получит бронзу.

«Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы.

Ждем, когда Боянка Костова вернет медаль международной федерации, а та, в свою очередь, передаст ее нам. Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвертой, – бронзу.

Я на днях разговаривал с генеральным секретарем европейской федерации, и он меня заверил, что золотая медаль будет обязательно возвращена Ольге», – заявил Кишкин.

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