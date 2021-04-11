IWF временно отстранила украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера

Международная федерация тяжелой атлетики ( ) временно отстранила украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера.

Также обвинения предъявлены тренеру спортсмена Михаилу Мацехе.

Чумак обвиняется в использовании или попытке использования запрещенной субстанции, в уклонении от сдачи пробы и отказа от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля. Мацехе были предъявлены обвинения в соучастии или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.

Спортсмен и тренер временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.

Чумак – трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.

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