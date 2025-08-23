Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov

23 августа в национальном парке «Лосиный остров» в Москве прошел трейловый старт серии City Trail. Участники соревновались на дистанциях 30, 20, 10 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Александр Петров – 2:07:55 Эльдар Хайретдинов – 2:09:25 Михаил Смирнов – 2:11:56

30 км, женщины

Екатерина Жукова – 2:32:34 Людмила Васютина – 2:34:16 Анастасия Илюхина – 2:39:26

20 км, мужчины

Дмитрий Брегеда – 1:14:53 Владимир Коваль – 1:15:32 Омар Худиев – 1:15:46

20 км, женщины

Светлана Дударь – 1:28:35 Юлия Бутырская – 1:33:24 Александра Зыбенко – 1:41:34

10 км, мужчины

Вячеслав Беляков – 39:52 Владимир Заболотный – 39:59 Велимир Назарычев – 40:08

10 км, женщины

Мария Смирнова – 45:09 Наталья Волкова – 45:56 Наталья Ефремова – 47:19

5 км, мужчины

Юрий Говорушко – 24:46 Дмитрий Бобылев – 25:49 Егор Борзов – 25:54

5 км, женщины

Анастасия Пашуто – 25:28 Марина Зайцева – 26:22 Татьяна Камальдинова – 27:06

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Следующий старт серии пройдет 28 сентября в Измайловском парке в Москве. Регистрация продолжается на сайте организатора .