Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov

23 августа в национальном парке «Лосиный остров» в Москве прошел трейловый старт серии City Trail. Участники соревновались на дистанциях 30, 20, 10 и 5 км. 

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

  1. Александр Петров – 2:07:55

  2. Эльдар Хайретдинов – 2:09:25

  3. Михаил Смирнов – 2:11:56

30 км, женщины

  1. Екатерина Жукова – 2:32:34

  2. Людмила Васютина – 2:34:16

  3. Анастасия Илюхина – 2:39:26

20 км, мужчины

  1. Дмитрий Брегеда – 1:14:53

  2. Владимир Коваль – 1:15:32

  3. Омар Худиев – 1:15:46

20 км, женщины

  1. Светлана Дударь – 1:28:35

  2. Юлия Бутырская – 1:33:24

  3. Александра Зыбенко – 1:41:34

10 км, мужчины

  1. Вячеслав Беляков – 39:52

  2. Владимир Заболотный – 39:59

  3. Велимир Назарычев – 40:08

10 км, женщины

  1. Мария Смирнова – 45:09

  2. Наталья Волкова – 45:56

  3. Наталья Ефремова – 47:19

5 км, мужчины

  1. Юрий Говорушко – 24:46

  2. Дмитрий Бобылев – 25:49

  3. Егор Борзов – 25:54

5 км, женщины

  1. Анастасия Пашуто – 25:28

  2. Марина Зайцева – 26:22

  3. Татьяна Камальдинова – 27:06

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Следующий старт серии пройдет 28 сентября в Измайловском парке в Москве. Регистрация продолжается на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
