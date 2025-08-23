Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov
23 августа в национальном парке «Лосиный остров» в Москве прошел трейловый старт серии City Trail. Участники соревновались на дистанциях 30, 20, 10 и 5 км.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Александр Петров – 2:07:55
Эльдар Хайретдинов – 2:09:25
Михаил Смирнов – 2:11:56
30 км, женщины
Екатерина Жукова – 2:32:34
Людмила Васютина – 2:34:16
Анастасия Илюхина – 2:39:26
20 км, мужчины
Дмитрий Брегеда – 1:14:53
Владимир Коваль – 1:15:32
Омар Худиев – 1:15:46
20 км, женщины
Светлана Дударь – 1:28:35
Юлия Бутырская – 1:33:24
Александра Зыбенко – 1:41:34
10 км, мужчины
Вячеслав Беляков – 39:52
Владимир Заболотный – 39:59
Велимир Назарычев – 40:08
10 км, женщины
Мария Смирнова – 45:09
Наталья Волкова – 45:56
Наталья Ефремова – 47:19
5 км, мужчины
Юрий Говорушко – 24:46
Дмитрий Бобылев – 25:49
Егор Борзов – 25:54
5 км, женщины
Анастасия Пашуто – 25:28
Марина Зайцева – 26:22
Татьяна Камальдинова – 27:06
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Следующий старт серии пройдет 28 сентября в Измайловском парке в Москве. Регистрация продолжается на сайте организатора.