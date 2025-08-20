В Тверской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025

23 и 24 августа на территории курорта Завидово пройдет фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR ZAVIDOVO 2025 (0+). В программе: забеги, соревнования по триатлону и заплывы.

В субботу 23 августа в реке Дойбица состоятся заплывы SWIMSTAR на дистанциях одна (1,852 км) и две морские мили (3,704 км). Также в этот день состоятся мужские и женские забеги на дистанции 5 км. Юные атлеты будут соревноваться на дистанциях 500 и 1000 м.

В воскресенье 24 августа пройдут соревнования по триатлону на дистанциях 1/4 (1 км плавание, 45 км велоэтап, 10 км бег) и 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велоэтап, 5 км бег). Две эти дистанции можно совместить, сначала триатлет преодолевает 1/4, а после отдыха – 1/8.

Соревнования пройдут по обновленному маршруту. Заплывы состоятся в реке Дойбица, беговой этап пройдет по территории курорта и по парку «Ямской лес». Велогонка также состоится в Ямском лесу.

До конца регистрации осталось 2 дня. Купить слот можно на сайте организатора .