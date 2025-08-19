В Москве пройдет полумарафон «Лужники». Старт по обновленному маршруту состоится 24 августа

24 августа в Москве пройдет 7-й полумарафон «Лужники» от организаторов «Беговое сообщество». Дистанцию 21,1 км можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также состоятся детские забеги на дистанциях 400 и 800 м.

Участники будут стартовать и финишировать на Лужнецкой набережной. Маршрут пройдет по набережным столицы, но с 7 по 11 км атлеты свернут в центр города и побегут по улицам мимо высотки на Котельнической набережной.

Благотворительный партнер забега, фонд «Больше Чем Можешь», проведет на полумарафоне беговую экскурсию, на которой пейсмейкер-гид расскажет о достопримечательностях на маршруте.

Регистрация на старт уже закрылась, но можно присоединиться к фестивалю спорта в качестве болельщика.

Первый полумарафон «Лужники» прошел в 2017 году. Старт продолжил идею августовского «Музыкального полумарафона», который проходил с 2014 года. Организаторы вдохновлялись Олимпийским комплексом «Лужники», который принимал Олимпиаду-1980, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Спартакиаду народов СССР, различные чемпионаты мира.