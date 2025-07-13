Более 4500 спортсменов приняли участие в забеге с препятствиями «Гонка Героев»
12 июля на подмосковном полигоне Алабино прошел забег с препятствиями «Гонка Героев» (Obstacle Course Race или OCR).
Участники преодолевали дистанцию 8 км с 32 испытаниями. Им встречались преграды из гряди, рвы, рукоходы. Также атлеты переносили грузы, перелезали через вертикальные заборы и восходили по канату на 8-метровый «Эверест». Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Всего участие приняли 4500 человек и 300 команд.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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