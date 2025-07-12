Денис Васильев и Юлия Голофеева стали чемпионами России на соревнованиях по триатлону «Медный всадник»

12 июля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по триатлону «Медный всадник». В рамках соревнований прошел чемпионат России в дисциплине «средняя дистанция».

Участники соревновались на следующих дистанциях:

полная дистанция – 226 км, где плавание составляло 3,8 км, велоэтап – 180,2 км и бег – 42,2 км;

средняя дистанция – 113 км, где плавание составляло 1,9 км, велоэтап – 90,1 км и бег – 21,1 км.

Плавательный этап прошел на Гребном канале на Крестовском острове, велогонка – по Западному скоростному диаметру, бег – в Приморском парке победы и в ЦПКиО им. С.Кирова.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России на среднюю дистанцию, мужчины

Денис Васильев – 3:51:30 Илья Прасолов – 3:56:51 Георгий Клименко – 3:59:13

Чемпионат России на среднюю дистанцию, женщины

Юлия Голофеева – 4:20:18 Александра Разаренова – 4:26:10 Ольга Буренкова – 4:31:31

Полная дистанция, мужчины

Алексей Никулин – 8:51:41 Василий Соловьев – 9:06:03 Юрий Колмаков – 9:10:04

Полная дистанция, женщины

Ольга Голубенкова – 10:32:38 Юлия Бочкова – 10:48 Александра Денежкина – 11:15:49

Средняя дистанция, мужчины

Дмитрий Залога – 4:19:13 Артем Париенко – 4:21:34 Артем Шестов – 4:23:08

Средняя дистанция, женщины

Диана Трубкович – 4:36:27 Анна Иванова – 4:50:18 Марина Колескина – 4:56:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .