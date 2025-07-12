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Денис Васильев и Юлия Голофеева стали чемпионами России на соревнованиях по триатлону «Медный всадник»

12 июля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по триатлону «Медный всадник». В рамках соревнований прошел чемпионат России в дисциплине «средняя дистанция».

Участники соревновались на следующих дистанциях:

  • полная дистанция – 226 км, где плавание составляло 3,8 км, велоэтап – 180,2 км и бег – 42,2 км;

  • средняя дистанция – 113 км, где плавание составляло 1,9 км, велоэтап – 90,1 км и бег – 21,1 км.

Плавательный этап прошел на Гребном канале на Крестовском острове, велогонка – по Западному скоростному диаметру, бег – в Приморском парке победы и в ЦПКиО им. С.Кирова.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России на среднюю дистанцию, мужчины

  1. Денис Васильев – 3:51:30

  2. Илья Прасолов – 3:56:51

  3. Георгий Клименко – 3:59:13

Чемпионат России на среднюю дистанцию, женщины

  1. Юлия Голофеева – 4:20:18

  2. Александра Разаренова – 4:26:10

  3. Ольга Буренкова – 4:31:31

Полная дистанция, мужчины

  1. Алексей Никулин – 8:51:41

  2. Василий Соловьев – 9:06:03

  3. Юрий Колмаков – 9:10:04

Полная дистанция, женщины

  1. Ольга Голубенкова – 10:32:38

  2. Юлия Бочкова – 10:48

  3. Александра Денежкина – 11:15:49

Средняя дистанция, мужчины

  1. Дмитрий Залога – 4:19:13

  2. Артем Париенко – 4:21:34

  3. Артем Шестов – 4:23:08

Средняя дистанция, женщины

  1. Диана Трубкович – 4:36:27

  2. Анна Иванова – 4:50:18

  3. Марина Колескина – 4:56:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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