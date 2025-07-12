Денис Васильев и Юлия Голофеева стали чемпионами России на соревнованиях по триатлону «Медный всадник»
12 июля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по триатлону «Медный всадник». В рамках соревнований прошел чемпионат России в дисциплине «средняя дистанция».
Участники соревновались на следующих дистанциях:
полная дистанция – 226 км, где плавание составляло 3,8 км, велоэтап – 180,2 км и бег – 42,2 км;
средняя дистанция – 113 км, где плавание составляло 1,9 км, велоэтап – 90,1 км и бег – 21,1 км.
Плавательный этап прошел на Гребном канале на Крестовском острове, велогонка – по Западному скоростному диаметру, бег – в Приморском парке победы и в ЦПКиО им. С.Кирова.
Результаты победителей и призеров:
Чемпионат России на среднюю дистанцию, мужчины
Денис Васильев – 3:51:30
Илья Прасолов – 3:56:51
Георгий Клименко – 3:59:13
Чемпионат России на среднюю дистанцию, женщины
Юлия Голофеева – 4:20:18
Александра Разаренова – 4:26:10
Ольга Буренкова – 4:31:31
Полная дистанция, мужчины
Алексей Никулин – 8:51:41
Василий Соловьев – 9:06:03
Юрий Колмаков – 9:10:04
Полная дистанция, женщины
Ольга Голубенкова – 10:32:38
Юлия Бочкова – 10:48
Александра Денежкина – 11:15:49
Средняя дистанция, мужчины
Дмитрий Залога – 4:19:13
Артем Париенко – 4:21:34
Артем Шестов – 4:23:08
Средняя дистанция, женщины
Диана Трубкович – 4:36:27
Анна Иванова – 4:50:18
Марина Колескина – 4:56:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.