Владимир Лешонков выиграл пробег вокруг озера Хепоярви. Из-за отсутствия разметки многие участники заблудились и были дисквалифицированы
12 июля в поселке Токсово (Ленинградская область) прошел 29-й пробег вокруг озера Хепоярви. Участники соревновались на дистанции 17 км.
Участники пишут в социальных сетях, что на трассе отсутствовала разметка, из-за чего многие атлеты заблудились и были дисквалифицированы.
Результаты победителей и призеров:
17 км, мужчины
Владимир Лешонков – 1:00:50
Валентин Смирнов – 1:02:37
Борис Захаров – 1:04:27
17 км, женщины
Габриелла Краснова – 1:39:59
Алина Колосова – 1:41:13
Ксения Васильева – 1:43:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
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