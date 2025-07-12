Владимир Лешонков выиграл пробег вокруг озера Хепоярви. Из-за отсутствия разметки многие участники заблудились и были дисквалифицированы

12 июля в поселке Токсово (Ленинградская область) прошел 29-й пробег вокруг озера Хепоярви. Участники соревновались на дистанции 17 км.

Участники пишут в социальных сетях , что на трассе отсутствовала разметка, из-за чего многие атлеты заблудились и были дисквалифицированы.

Результаты победителей и призеров:

17 км, мужчины

Владимир Лешонков – 1:00:50 Валентин Смирнов – 1:02:37 Борис Захаров – 1:04:27

17 км, женщины

Габриелла Краснова – 1:39:59 Алина Колосова – 1:41:13 Ксения Васильева – 1:43:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .