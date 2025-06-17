Более 2000 спортсменов приняли участие в фестивале IRONSTAR TYUMEN 2025

14 и 15 июня в Тюмени прошел фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. В программе были: заплывы, забеги, соревнования по триатлону, квесты, концерты, открытые тренировки.

В субботу 14 июня состоялись женские и мужские забеги на дистанции 5 км, а также детские старты. Пловцам была доступна дистанция 1 морская миля (1,93 км), которую они преодолевали в акватории реки Туры.

В воскресенье 15 июня прошло главное соревнование – триатлон на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) и «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях.

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

Роман Евграфов – 3:42:47 Иван Андреев – 3:45:47 Николай Жариков – 3:46:20

113 км, женщины

Ольга Буренкова – 4:04:26 Ольга Малий – 4:27:18 Анна Бойкова – 4:32:22

Олимпийская дистанция, мужчины

Михаил Логинов – 2:01:24 Илья Слепов – 2:04:10 Артем Шестов – 2:07:24

Олимпийская дистанция, женщины

Оксана Рыбакова – 2:16 Анна Иванова – 2:23:08 Дарья Самохина – 2:24:51

5 км, забег, женщины

Анастасия Деркач – 17:50 Елена Самигулина – 18:25 Инна Новикова – 19:53

5 км, забег, мужчины

Иван Горланов – 15:25 Федор Вишневецкий – 16:15 Владимир Тусида – 16:22

Заплыв на одну милю, мужчины

Павел Боровков – 15:58 Дмитрий Мальцев – 16:04 Андрей Михайлов – 16:08

Заплыв на одну милю, женщины

Арина Березина – 16:55 Сабина Самедова – 17:10 Юлия Громова – 17:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .