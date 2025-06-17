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Более 2000 спортсменов приняли участие в фестивале IRONSTAR TYUMEN 2025

14 и 15 июня в Тюмени прошел фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. В программе были: заплывы, забеги, соревнования по триатлону, квесты, концерты, открытые тренировки.

В субботу 14 июня состоялись женские и мужские забеги на дистанции 5 км, а также детские старты. Пловцам была доступна дистанция 1 морская миля (1,93 км), которую они преодолевали в акватории реки Туры. 

В воскресенье 15 июня прошло главное соревнование – триатлон на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) и «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях. 

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

  1. Роман Евграфов – 3:42:47

  2. Иван Андреев – 3:45:47

  3. Николай Жариков – 3:46:20

113 км, женщины

  1. Ольга Буренкова – 4:04:26

  2. Ольга Малий – 4:27:18

  3. Анна Бойкова – 4:32:22

Олимпийская дистанция, мужчины

  1. Михаил Логинов – 2:01:24

  2. Илья Слепов – 2:04:10

  3. Артем Шестов – 2:07:24

Олимпийская дистанция, женщины

  1. Оксана Рыбакова – 2:16

  2. Анна Иванова – 2:23:08

  3. Дарья Самохина – 2:24:51

5 км, забег, женщины

  1. Анастасия Деркач – 17:50

  2. Елена Самигулина – 18:25

  3. Инна Новикова – 19:53

5 км, забег, мужчины

  1. Иван Горланов – 15:25

  2. Федор Вишневецкий – 16:15

  3. Владимир Тусида – 16:22

Заплыв на одну милю, мужчины

  1. Павел Боровков – 15:58

  2. Дмитрий Мальцев – 16:04

  3. Андрей Михайлов – 16:08

Заплыв на одну милю, женщины 

  1. Арина Березина – 16:55

  2. Сабина Самедова – 17:10

  3. Юлия Громова – 17:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
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