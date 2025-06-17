Более 2000 спортсменов приняли участие в фестивале IRONSTAR TYUMEN 2025
14 и 15 июня в Тюмени прошел фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. В программе были: заплывы, забеги, соревнования по триатлону, квесты, концерты, открытые тренировки.
В субботу 14 июня состоялись женские и мужские забеги на дистанции 5 км, а также детские старты. Пловцам была доступна дистанция 1 морская миля (1,93 км), которую они преодолевали в акватории реки Туры.
В воскресенье 15 июня прошло главное соревнование – триатлон на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) и «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях.
Результаты победителей и призеров:
113 км, мужчины
Роман Евграфов – 3:42:47
Иван Андреев – 3:45:47
Николай Жариков – 3:46:20
113 км, женщины
Ольга Буренкова – 4:04:26
Ольга Малий – 4:27:18
Анна Бойкова – 4:32:22
Олимпийская дистанция, мужчины
Михаил Логинов – 2:01:24
Илья Слепов – 2:04:10
Артем Шестов – 2:07:24
Олимпийская дистанция, женщины
Оксана Рыбакова – 2:16
Анна Иванова – 2:23:08
Дарья Самохина – 2:24:51
5 км, забег, женщины
Анастасия Деркач – 17:50
Елена Самигулина – 18:25
Инна Новикова – 19:53
5 км, забег, мужчины
Иван Горланов – 15:25
Федор Вишневецкий – 16:15
Владимир Тусида – 16:22
Заплыв на одну милю, мужчины
Павел Боровков – 15:58
Дмитрий Мальцев – 16:04
Андрей Михайлов – 16:08
Заплыв на одну милю, женщины
Арина Березина – 16:55
Сабина Самедова – 17:10
Юлия Громова – 17:19
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.