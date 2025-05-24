Ярослав Бякин выиграл на дистанции 10 км в рамках полумарафона «Забег.РФ» в Санкт-Петербурге
24 мая в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный полумарафон «Забег.РФ» – пробег с синхронным стартом. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. На дистанции полумарафона также прошел эстафетный забег.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Михаил Кузьмин – 1:09:18
Илья Темченко – 1:10:43
Александр Науменко – 1:12:33
21,1 км, женщины
Елена Седова – 1:18:45
Валерия Гундарцова – 1:26:11
Оксана Шубина – 1:26:26
10 км, мужчины
Ярослав Бякин – 30:14
Александр Куверин – 31:06
Константин Вершинин – 31:10
10 км, женщины
Мария Сегалова – 35:56
Ольга Воробьева – 37:16
Алина Солодова – 37:43
5 км, мужчины
Никита Беликов – 15:16
Денис Бараусов – 15:26
Максим Круглов – 15:32
5 км, женщины
Кристина Шабалина – 17:35
Екатерина Кечуткина – 18:19
Алиса Кубышкина – 18:35
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» прошел также в 74 городах в 15 странах мира.