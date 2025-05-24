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Ярослав Бякин выиграл на дистанции 10 км в рамках полумарафона «Забег.РФ» в Санкт-Петербурге

24 мая в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный полумарафон «Забег.РФ» – пробег с синхронным стартом. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. На дистанции полумарафона также прошел эстафетный забег.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Михаил Кузьмин – 1:09:18

  2. Илья Темченко – 1:10:43

  3. Александр Науменко – 1:12:33

21,1 км, женщины

  1. Елена Седова – 1:18:45

  2. Валерия Гундарцова – 1:26:11

  3. Оксана Шубина – 1:26:26

10 км, мужчины

  1. Ярослав Бякин – 30:14

  2. Александр Куверин – 31:06

  3. Константин Вершинин – 31:10

10 км, женщины

  1. Мария Сегалова – 35:56

  2. Ольга Воробьева – 37:16

  3. Алина Солодова – 37:43

5 км, мужчины

  1. Никита Беликов – 15:16

  2. Денис Бараусов – 15:26

  3. Максим Круглов – 15:32

5 км, женщины

  1. Кристина Шабалина – 17:35

  2. Екатерина Кечуткина – 18:19

  3. Алиса Кубышкина – 18:35

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» прошел также в 74 городах в 15 странах мира.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Ярослав Бякин
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Елена Седова
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