Ярослав Бякин выиграл на дистанции 10 км в рамках полумарафона «Забег.РФ» в Санкт-Петербурге

24 мая в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный полумарафон «Забег.РФ» – пробег с синхронным стартом. Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. На дистанции полумарафона также прошел эстафетный забег.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Михаил Кузьмин – 1:09:18 Илья Темченко – 1:10:43 Александр Науменко – 1:12:33

21,1 км, женщины

Елена Седова – 1:18:45 Валерия Гундарцова – 1:26:11 Оксана Шубина – 1:26:26

10 км, мужчины

Ярослав Бякин – 30:14 Александр Куверин – 31:06 Константин Вершинин – 31:10

10 км, женщины

Мария Сегалова – 35:56 Ольга Воробьева – 37:16 Алина Солодова – 37:43

5 км, мужчины

Никита Беликов – 15:16 Денис Бараусов – 15:26 Максим Круглов – 15:32

5 км, женщины

Кристина Шабалина – 17:35 Екатерина Кечуткина – 18:19 Алиса Кубышкина – 18:35

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Полумарафон с синхронным стартом «Забег.РФ» прошел также в 74 городах в 15 странах мира.