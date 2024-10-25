Открылась регистрация на заплыв Aurora Swim. Старт пройдет 16 августа в Ленинградской области
16 августа в поселке Поляны в Ленинградской области пройдет девятый заплыв AURORA SWIM 2025. Участникам доступны две дистанции: 2 и 4 км. Дистанцию 4 км можно также преодолеть в составе эстафетной команды (2 человека плывут по 2 километра).
Стартово-финишный городок будет располагаться на территории загородного курорта «Аврора-клуб» в районе Семиозерья (70 км от Санкт-Петербурга).
Стоимость слота на дистанции 2 км составляет 4000 рублей, на дистанции 4 км – 4500 рублей, эстафетный заплыв – 7800 рублей (на команду).
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Aurora Swim
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