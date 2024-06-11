Открылась регистрация на забег «ЗЕЛРАН5К». Доступно всего 100 мест, для участия необходима квалификация

31 августа в Зеленограде (Москва) пройдет забег «ЗЕЛРАН5К» на дистанции 5 км. Участники будут стартовать в 20:00 вечера и бежать по пешеходной части города, дороги перекрываться не будут.

К участию в забеге допускаются 100 человек, которые имеют квалификационное время быстрее 20 минут для мужчин и менее 23 минут для женщин. Необходимо, чтобы результат был зафиксирован в период с 31 августа 2023 года по 30 августа 2024 года на стартах «Апрель», Московский полумарафон (на дистанции 5 км) или любом забеге серии S95.

Стоимость участия до 1 июля составляет 2000 рублей, после 1 июля – 2500 рублей. Регистрация проходит на сайте reg.place. На момент написания новости осталось 76 слотов.

Узнать подробную информацию и посмотреть положение можно на сайте организатора.