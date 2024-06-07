В Москве пройдет благотворительный забег «Самое время жить». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с лейкемией

28 июля в парке Победы на Поклонной горе пройдет благотворительный забег «Самое время жить». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с онкологическими заболеваниями крови.

Участникам доступны следующие дистанции: 10 км, 5 км, 2 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 1 км (7-13 лет) и 500 м (до 6 лет).

Принять участие можно и в составе команды:

корпоративное участие (можно выбрать любую дистанцию);

«Кубок Фонда борьбы с лейкемией» (в команде должно быть 4 человека, каждый бежит по 5 км).

Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 2600 рублей, на дистанциях 5 км и 2 км – 2200 рублей, на дистанции 1 км – 1200 рублей, на дистанции 500 м – 1000 рублей. Стоимость корпоративного участия – 2900 рублей с человека. С 20 июня цены будут повышаться. Командное участие в «Кубке Фонда борьбы с лейкемией» стоит 40 000 рублей.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте RussiaRunning. Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора.

Также на забеге все участники смогут сдать кровь на типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

В 2023 году в забеге приняли участие 3000 бегунов, благодаря им удалось собрать 12,5 миллионов рублей. Более 160 человек сдали кровь на типирование.