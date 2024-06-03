Результаты забега на трамплин «Царь горы», прошедшего 2 июня в Пермском крае
2 июня в Чайковском (Пермский край) прошел забег на трамплин «Царь горы». Участники преодолевали 400-метровый забег в гору по склону трамплина со средним уклоном трассы 35 градусов. Принять участие можно было как сольно, так и в формате смешанной эстафеты: 4 человека бежали по 100 метров.
Также прошла специальная эстафета пожарных, где команда бежала в облегченных шлемах и в полной экипировке.
Первым стал Андрей Шкляев – чемпион России по горному бегу и многократный победитель забега «Царь горы». Андрей, как и победительница среди женщин – Марина Пашкова, выигрывают второй год подряд.
Результаты победителей и призеров:
400 метров, мужчины
- Андрей Шкляев – 3:42,1
- Александр Антонов – 3:53,6
- Юрий Исмаилов – 4:04,4
400 метров, женщины
- Марина Пашкова – 4:52,1
- Татьяна Пушкарева – 5:15,2
- Анастасия Урсегова – 5:15,5
Результаты всех участников можно найти на сайте организатора в финальных протоколах забегах. Трансляцию соревнований можно смотреть в социальной сети организатора ВКонтакте.