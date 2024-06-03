Результаты забега на трамплин «Царь горы», прошедшего 2 июня в Пермском крае

2 июня в Чайковском (Пермский край) прошел забег на трамплин «Царь горы». Участники преодолевали 400-метровый забег в гору по склону трамплина со средним уклоном трассы 35 градусов. Принять участие можно было как сольно, так и в формате смешанной эстафеты: 4 человека бежали по 100 метров.

Также прошла специальная эстафета пожарных, где команда бежала в облегченных шлемах и в полной экипировке.

Первым стал Андрей Шкляев – чемпион России по горному бегу и многократный победитель забега «Царь горы». Андрей, как и победительница среди женщин – Марина Пашкова, выигрывают второй год подряд.

Результаты победителей и призеров:

400 метров, мужчины

Андрей Шкляев – 3:42,1 Александр Антонов – 3:53,6 Юрий Исмаилов – 4:04,4

400 метров, женщины

Марина Пашкова – 4:52,1 Татьяна Пушкарева – 5:15,2 Анастасия Урсегова – 5:15,5

Результаты всех участников можно найти на сайте организатора в финальных протоколах забегах. Трансляцию соревнований можно смотреть в социальной сети организатора ВКонтакте.