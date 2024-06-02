Результаты забега HARD TRAIL FEST 2024, прошедшего 1 июня в Ленинградской области

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1 июня в поселке Моторное (Ленинградская область) прошел забег HARD TRAIL FEST 2024. Участники соревновались на дистанциях 48 км с набором высоты 1286 м, 24,5 км с набором высоты 582 м, 7,2 км с набором высоты 186 м. Также был доступен online-формат забегов на 5 км, 10 км и 5 км каникроссом (бег с собакой с использованием специальной экипировки).

Участники бежали по сосновому лесу Карельского перешейка, где на пути встречались болота, буреломы, броды.

Результаты победителей и призеров:

48 км, мужчины

  1. Алексей Мосягин – 5:27:40,1
  2. Сергей Белозеров – 6:00:49,3
  3. Андрей Нечаев – 6:08:36,7

48 км, женщины

  1. Наталья Радченко – 6:08:41
  2. Анна Богданова – 6:34:11,2
  3. Варвара Журавлева – 6:54:14,4

24,5 км, мужчины

  1. Роман Парфененко – 2:09:16,7
  2. Алексей Серов – 2:12:12,3
  3. Василий Чупров – 2:15:38,6

24,5 км, женщины

  1. Екатерина Савкина – 2:16:51,1
  2. Ирина Умницына – 2:24:34,8
  3. Ольга Смирнова – 2:44:21

7,2 км, мужчины

  1. Андрей Кондратов – 33:31
  2. Георгий Орлов – 34:24
  3. Кирилл Комаров – 35:13,6

7,2 км, женщины

  1. Наталья Кондрашова – 38:18,1
  2. Анна Иванова – 44:47,9
  3. Вероника Безменова – 49:35,3

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Забег прошел в рамках спортивного фестиваля HARD ADVENTURE SUMMER FEST, где в субботу также состоялись детские забеги на дистанциях 500 м, 1 и 2 км, соревнования по рогейну (вид спортивного ориентирования), трейловая пивная миля. В воскресенье 2 июня прошли заплывы на Воробьевом озере на дистанциях 500 м и 2 км.

 

 

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