Результаты забега HARD TRAIL FEST 2024, прошедшего 1 июня в Ленинградской области

1 июня в поселке Моторное (Ленинградская область) прошел забег HARD TRAIL FEST 2024. Участники соревновались на дистанциях 48 км с набором высоты 1286 м, 24,5 км с набором высоты 582 м, 7,2 км с набором высоты 186 м. Также был доступен online-формат забегов на 5 км, 10 км и 5 км каникроссом (бег с собакой с использованием специальной экипировки).

Участники бежали по сосновому лесу Карельского перешейка, где на пути встречались болота, буреломы, броды.

Результаты победителей и призеров:

48 км, мужчины

Алексей Мосягин – 5:27:40,1 Сергей Белозеров – 6:00:49,3 Андрей Нечаев – 6:08:36,7

48 км, женщины

Наталья Радченко – 6:08:41 Анна Богданова – 6:34:11,2 Варвара Журавлева – 6:54:14,4

24,5 км, мужчины

Роман Парфененко – 2:09:16,7 Алексей Серов – 2:12:12,3 Василий Чупров – 2:15:38,6

24,5 км, женщины

Екатерина Савкина – 2:16:51,1 Ирина Умницына – 2:24:34,8 Ольга Смирнова – 2:44:21

7,2 км, мужчины

Андрей Кондратов – 33:31 Георгий Орлов – 34:24 Кирилл Комаров – 35:13,6

7,2 км, женщины

Наталья Кондрашова – 38:18,1 Анна Иванова – 44:47,9 Вероника Безменова – 49:35,3

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Забег прошел в рамках спортивного фестиваля HARD ADVENTURE SUMMER FEST, где в субботу также состоялись детские забеги на дистанциях 500 м, 1 и 2 км, соревнования по рогейну (вид спортивного ориентирования), трейловая пивная миля. В воскресенье 2 июня прошли заплывы на Воробьевом озере на дистанциях 500 м и 2 км.