В Геленджике пройдет фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024. В программе: соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, детские и женские забег

1 и 2 июня в Геленджике пройдет фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024.

1 июня участники будут соревноваться на «полужелезной» дистанции IRONSTAR 113 и преодолевать 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега. Также в субботу пройдут соревнования на дистанции SPRINT – 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5,45 км бега. Принять участие в обеих дистанциях можно как сольно, так и в составе эстафеты.

В воскресенье 2 июня пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также в этот день состоятся детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км.

Регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024 еще доступна на сайте организатора.