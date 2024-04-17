В Уфе пройдет эстафетный забег «Уфимское ожерелье». Спортсмены могут пробежать любой этап с 14 по 16 июня

С 14 по 16 июня в Уфе пройдет эстафетный забег «Уфимское ожерелье» от организаторов «Клуб «Б».

Трасса забега состоит за 7 кругов по 7 этапов каждый. Участник может выбрать любой из 49 этапов с 14 по 16 июня, можно бежать даже ночью. Протяженность одного этапа – 7-10 км. Общее расстояние забега составляет 450 км в честь 450-летия Уфы.

Спортсмены бегут этап в группах из 5-10 человек. Трасса забега проходит по пешеходному маршруту «Уфимское ожерелье» и улицам Уфы.

Этапы забега:

Амфитеатр на набережной реки Белой Дворец молодёжи Городской дворец культуры Дворец культуры «Моторостроитель» Гипермаркет «Максидом» Ипподром «Акбузат» Президент отель

Вместе с атлетами бежит пейсмейкер, который держит темп (6:00 мин/км) и следит за маршрутом. Ведущий бегун также передает эстафету следующей группе.

Стоимость участия на одном этапе составляет 2200 рублей. В стартовый пакет входят медаль финишера и футболка, сувениры и подарки от организаторов. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость – 2900 рублей.

Регистрация проходит на сайте MyRace. Следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организаторов.

Эстафетный забег «Уфимское ожерелье» впервые был проведен в 2022 году и собрал 100 атлетов. В 2024 году организаторы ожидают 450 участников.