В Уфе пройдет эстафетный забег «Уфимское ожерелье». Спортсмены могут пробежать любой этап с 14 по 16 июня
С 14 по 16 июня в Уфе пройдет эстафетный забег «Уфимское ожерелье» от организаторов «Клуб «Б».
Трасса забега состоит за 7 кругов по 7 этапов каждый. Участник может выбрать любой из 49 этапов с 14 по 16 июня, можно бежать даже ночью. Протяженность одного этапа – 7-10 км. Общее расстояние забега составляет 450 км в честь 450-летия Уфы.
Спортсмены бегут этап в группах из 5-10 человек. Трасса забега проходит по пешеходному маршруту «Уфимское ожерелье» и улицам Уфы.
Этапы забега:
- Амфитеатр на набережной реки Белой
- Дворец молодёжи
- Городской дворец культуры
- Дворец культуры «Моторостроитель»
- Гипермаркет «Максидом»
- Ипподром «Акбузат»
- Президент отель
Вместе с атлетами бежит пейсмейкер, который держит темп (6:00 мин/км) и следит за маршрутом. Ведущий бегун также передает эстафету следующей группе.
Стоимость участия на одном этапе составляет 2200 рублей. В стартовый пакет входят медаль финишера и футболка, сувениры и подарки от организаторов. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость – 2900 рублей.
Регистрация проходит на сайте MyRace. Следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организаторов.
Эстафетный забег «Уфимское ожерелье» впервые был проведен в 2022 году и собрал 100 атлетов. В 2024 году организаторы ожидают 450 участников.