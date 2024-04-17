В Уфе пройдет эстафетный забег «Уфимское ожерелье». Спортсмены могут пробежать любой этап с 14 по 16 июня

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С 14 по 16 июня в Уфе пройдет эстафетный забег «Уфимское ожерелье» от организаторов «Клуб «Б».

Трасса забега состоит за 7 кругов по 7 этапов каждый. Участник может выбрать любой из 49 этапов с 14 по 16 июня, можно бежать даже ночью. Протяженность одного этапа – 7-10 км. Общее расстояние забега составляет 450 км в честь 450-летия Уфы. 

Спортсмены бегут этап в группах из 5-10 человек. Трасса забега проходит по пешеходному маршруту «Уфимское ожерелье» и улицам Уфы. 

Этапы забега:

  1. Амфитеатр на набережной реки Белой
  2. Дворец молодёжи
  3. Городской дворец культуры
  4. Дворец культуры «Моторостроитель»
  5. Гипермаркет «Максидом» 
  6. Ипподром «Акбузат» 
  7. Президент отель

Вместе с атлетами бежит пейсмейкер, который держит темп (6:00 мин/км) и следит за маршрутом. Ведущий бегун также передает эстафету следующей группе.

Стоимость участия на одном этапе составляет 2200 рублей. В стартовый пакет входят медаль финишера и футболка, сувениры и подарки от организаторов. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость – 2900 рублей. 

Регистрация проходит на сайте MyRace. Следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организаторов.

Эстафетный забег «Уфимское ожерелье» впервые был проведен в 2022 году и собрал 100 атлетов. В 2024 году организаторы ожидают 450 участников. 

 

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