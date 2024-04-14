Результаты заплыва Swimcup Minutes, прошедшего 14 апреля в Москве
14 апреля во во Дворце водных видов спорта «Лужники» в Москве прошли соревнования по плаванию Swimcup Minutes.
Принять участие можно было как в сольном заплыве на 15, 30 и 60 минут, так и в составе эстафеты на 10 минут (три участника сменяют друг друга каждые 100 метров). Спортсменам необходимо было проплыть как можно большее расстояние за указанное время.
Лучший результат в заплыве на 60 минут показал Альберт Маннанов – серебряный призер Чемпионата Европы по плаванию и многократный победитель и призер этапов Кубка России. Третьим стал Дмитрий Гайдамако – четырехкратный призер заплыва через Босфор.
Результаты победителей и призеров:
60 минут, мужчины
- Альберт Маннанов – 4928,3
- Алексей Чесноков – 4324,7
- Дмитрий Гайдамако – 4249, 4
60 минут, женщины
- Кристина Казимова – 3722,14
- Анастасия Полуянова – 3550,28
- Елена Сидоркова – 3529,87
30 минут, мужчины
- Денис Шубин – 2105,79
- Алексей Китайцев – 2099,54
- Александр Нефедов – 2024,71
30 минут, женщины
- Елена Хорс – 1903,81
- Светлана Ставцева – 1898,16
- Кира Соколова – 1751,69
15 минут, мужчины
- Владимир Толикин – 1218,62
- Илья Галетов – 1057,17
- Дмитрий Билык – 1047,26
15 минут, женщины
- Татьяна Акопян – 1052,14
- Дарья Зинина – 1014,72
- Наиля Дьянова – 997,89
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Также в социальной сети ВКонтакте доступна видеотрансляция заплыва.