Результаты заплыва Swimcup Minutes, прошедшего 14 апреля в Москве

14 апреля во во Дворце водных видов спорта «Лужники»‎ в Москве прошли соревнования по плаванию Swimcup Minutes.

Принять участие можно было как в сольном заплыве на 15, 30 и 60 минут, так и в составе эстафеты на 10 минут (три участника сменяют друг друга каждые 100 метров). Спортсменам необходимо было проплыть как можно большее расстояние за указанное время.

Лучший результат в заплыве на 60 минут показал Альберт Маннанов – серебряный призер Чемпионата Европы по плаванию и многократный победитель и призер этапов Кубка России. Третьим стал Дмитрий Гайдамако – четырехкратный призер заплыва через Босфор.

Результаты победителей и призеров:

60 минут, мужчины

Альберт Маннанов – 4928,3 Алексей Чесноков – 4324,7 Дмитрий Гайдамако – 4249, 4

60 минут, женщины

Кристина Казимова – 3722,14 Анастасия Полуянова – 3550,28 Елена Сидоркова – 3529,87

30 минут, мужчины

Денис Шубин – 2105,79 Алексей Китайцев – 2099,54 Александр Нефедов – 2024,71

30 минут, женщины

Елена Хорс – 1903,81 Светлана Ставцева – 1898,16 Кира Соколова – 1751,69

15 минут, мужчины

Владимир Толикин – 1218,62 Илья Галетов – 1057,17 Дмитрий Билык – 1047,26

15 минут, женщины

Татьяна Акопян – 1052,14 Дарья Зинина – 1014,72 Наиля Дьянова – 997,89

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Также в социальной сети ВКонтакте доступна видеотрансляция заплыва.