Результаты заплыва Swimcup Minutes, прошедшего 14 апреля в Москве

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14 апреля во во Дворце водных видов спорта «Лужники»‎ в Москве прошли соревнования по плаванию Swimcup Minutes.

Принять участие можно было как в сольном заплыве на 15, 30 и 60 минут, так и в составе эстафеты на 10 минут (три участника сменяют друг друга каждые 100 метров). Спортсменам необходимо было проплыть как можно большее расстояние за указанное время.

Лучший результат в заплыве на 60 минут показал Альберт Маннанов – серебряный призер Чемпионата Европы по плаванию и многократный победитель и призер этапов Кубка России. Третьим стал Дмитрий Гайдамако – четырехкратный призер заплыва через Босфор.

Результаты победителей и призеров:

60 минут, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 4928,3
  2. Алексей Чесноков – 4324,7
  3. Дмитрий Гайдамако – 4249, 4

60 минут, женщины

  1. Кристина Казимова – 3722,14
  2. Анастасия Полуянова – 3550,28
  3. Елена Сидоркова – 3529,87

30 минут, мужчины

  1. Денис Шубин – 2105,79
  2. Алексей Китайцев – 2099,54
  3. Александр Нефедов – 2024,71

30 минут, женщины

  1. Елена Хорс – 1903,81
  2. Светлана Ставцева – 1898,16
  3. Кира Соколова – 1751,69

15 минут, мужчины

  1. Владимир Толикин – 1218,62
  2. Илья Галетов – 1057,17
  3. Дмитрий Билык – 1047,26

15 минут, женщины

  1. Татьяна Акопян – 1052,14
  2. Дарья Зинина – 1014,72
  3. Наиля Дьянова – 997,89

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Также в социальной сети ВКонтакте доступна видеотрансляция заплыва.

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