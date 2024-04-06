Результаты 5 этапа соревнований по триатлону IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024
6 апреля в фитнес-клубе XFIT «Правда» в Москве прошли соревнования по триатлону IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024. Старт был перенесен с 24 марта.
Участники преодолевали три этапа: 10 минут плавания, 20 минут гонки на велотренажере Wattbike и 20 минут бега на дорожке. Спортсменам необходимо было преодолеть максимальное расстояние за время каждого этапа. Принять участие можно было также в эстафете из 2 или 3 человек.
Результаты победителей и призеров:
Мужчины
- Юрий Бязин – 29,022 км
- Сергей Фирстов – 28,530 км
- Антон Косолапов – 28,250 км
Женщины
- Олеся Каргальская – 24,187 км
- Кристина Ингеборг Эрикссен – 23,532 км
- Александра Баурина – 23,468 км
Мужские эстафетные команды
- ROSBANK Man Sport Team – 28,118 км
- GG team – 27,838 км
- Фиксики – 25,022 км
Женские эстафетные команды
- ROSBANK Lady Sport Team – 22,705 км
- Веселые девчата – 22,512 км
Смешанные эстафетные команды
- X-team – 27,509 км
- BEM team – 25,178 км
- Meateaters – 24,904 км
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора IRONSTAR.