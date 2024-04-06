Результаты 5 этапа соревнований по триатлону IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024

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6 апреля в фитнес-клубе XFIT «Правда» в Москве прошли соревнования по триатлону IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024. Старт был перенесен с 24 марта.

Участники преодолевали три этапа: 10 минут плавания, 20 минут гонки на велотренажере Wattbike и 20 минут бега на дорожке. Спортсменам необходимо было преодолеть максимальное расстояние за время каждого этапа. Принять участие можно было также в эстафете из 2 или 3 человек.

Результаты победителей и призеров:

Мужчины

  1. Юрий Бязин – 29,022 км
  2. Сергей Фирстов – 28,530 км
  3. Антон Косолапов – 28,250 км

Женщины

  1. Олеся Каргальская – 24,187 км
  2. Кристина Ингеборг Эрикссен – 23,532 км
  3. Александра Баурина – 23,468 км

Мужские эстафетные команды

  1. ROSBANK Man Sport Team – 28,118 км
  2. GG team – 27,838 км
  3. Фиксики – 25,022 км

Женские эстафетные команды

  1. ROSBANK Lady Sport Team – 22,705 км
  2. Веселые девчата – 22,512 км

Смешанные эстафетные команды

  1. X-team – 27,509 км
  2. BEM team – 25,178 км
  3. Meateaters – 24,904 км

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора IRONSTAR.

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