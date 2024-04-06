Результаты 5 этапа соревнований по триатлону IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024

6 апреля в фитнес-клубе XFIT «Правда» в Москве прошли соревнования по триатлону IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2024. Старт был перенесен с 24 марта.

Участники преодолевали три этапа: 10 минут плавания, 20 минут гонки на велотренажере Wattbike и 20 минут бега на дорожке. Спортсменам необходимо было преодолеть максимальное расстояние за время каждого этапа. Принять участие можно было также в эстафете из 2 или 3 человек.

Результаты победителей и призеров:

Мужчины

Юрий Бязин – 29,022 км Сергей Фирстов – 28,530 км Антон Косолапов – 28,250 км

Женщины

Олеся Каргальская – 24,187 км Кристина Ингеборг Эрикссен – 23,532 км Александра Баурина – 23,468 км

Мужские эстафетные команды

ROSBANK Man Sport Team – 28,118 км GG team – 27,838 км Фиксики – 25,022 км

Женские эстафетные команды

ROSBANK Lady Sport Team – 22,705 км Веселые девчата – 22,512 км

Смешанные эстафетные команды

X-team – 27,509 км BEM team – 25,178 км Meateaters – 24,904 км

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора IRONSTAR.