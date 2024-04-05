«Тинькофф» стал титульным партнером серии спортивных мероприятий Wild Trail. Теперь участникам-обладателям карт банка вернется кэшбэк 20% при покупке слота на сайте организатора (для владельцев премиум-подписки – 25%). Также на ЭКСПО стартов Wild Trail для владельцев карт «Тинькофф» будет организована приоритетная выдача стартовых пакетов.

Следующий старт серии DAGESTAN Wild Trail пройдет 20-21 апреля. Зарегистрироваться на забег можно на сайте MyRace. Следить за новостями можно в телеграм-канале организаторов.

Забег DAGESTAN WILD TRAIL: в поисках беговых приключений, уникальной красоты и атмосферы

WILD TRAIL анонсировали календарь стартов на 2024 год. Фестивали пройдут с февраля по ноябрь, могут добавиться новые