Призеры Олимпиады-2012 в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы поддержали пловцов-любителей на заплыве в Раменском

24 декабря в Раменском прошел заключительный заплыв осенней серии заплывов swimcup~билайн. Болельщиками на соревнованиях стали известные спортсмены Сергей и Анастасия Фесиковы.

Анастасия Фесикова – вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира (2011), трехкратная вице-чемпионка мира (2009, 2011), четырехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка России.

Сергей Фесиков – бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 метров вольным стилем, победитель чемпионата мира по плаванию 2014 года на короткой воде.

«Мы рады присутствовать здесь, в Раменском. Для нас это – ностальгия, потому что мы много времени проводили в этом комплексе, готовясь к ответственным соревнованиям, – прокомментировал Сергей Фесиков. – Очень хочется развивать этот вид спорта, чтобы плавание становилось основополагающим для нашей страны. В популяризации плавания мы видим нашу задачу». Сергей и Анастасия сообщили, что планируют заниматься тренерской работой и начали участвовать в заплывах категории «Мастерс», которые бросают им новый вызов.

В 2024 году серия swimcup начнет новый сезон соревнований на закрытой воде, состоящий из следующих форматов:

заплывы Minutes, где нужно преодолеть максимальное расстояние за 15, 30 или 60 минут;

заплывы Sprint с традиционными соревнованиями на 50 и 100 и 400 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине;

заплывы Indoor, где в бассейне сымитирована открытая вода – установлены буи, пловцы движутся по кругу.

На всех стартах серии будут проводиться онлайн трансляции, которые соберут у экранов поклонников зрелищных соревнований.

«На сегодняшний момент ожидается не менее 500 пловцов на каждом из заплывов серии Minutes, – делится информацией о предстоящем сезоне в бассейне многократный чемпион Мира и организатор стартов Евгений Безрученко. – Такой интерес к стартам говорит о подъеме любительского плавания в нашей стране и, конечно, заставляет нас держать высокий организационный уровень для каждого заплыва».

Зарегистрироваться на старты серии можно на сайте swimcup. Среди болельщиков на следующих соревнованиях также можно ожидать известных спортсменов, сообщают организаторы серии.

Календарь заплывов на открытой воде и в бассейне в 2024 году