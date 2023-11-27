Результаты соревнований «Скорость», прошедших в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ 25-26 ноября
25-26 ноября в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Два дня спортсмены-любители и профессионалы соревновались в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ на дистанциях 60, 200, 400, 1000 и 3000 метров. Также прошла эстафета 4 х 200 м и шведская эстафета 200-400-600-800, м. Тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по эстафетному бегу и старту с колодок.
Результаты победителей и призеров
Суббота, 25 ноября
60 м, мужчины
1. Максим Терновой – 6.97
2. Максим Андреев – 7.06
3. Иван Белов – 7.15
60 м, женщины
1. София Миронова – 7.60
2. Валерия Никифорова – 7.66
3. Елизавета Поротикова – 8.18
400 м, мужчины
1. Иван Поленин – 51.13
2. Николай Дудин – 51.79
3. Сергей Чемагин – 51.97
400 м, женщины
1. Юлия Зубарева – 59.19
2. Влада Саула – 59.22
3. Анастасия Емельянова – 59.92
1000 м, мужчины
1. Максим Ликсаков – 2:27.90
2. Артём Сериков – 2:28.38
3. Кирилл Чернов – 2:33.82
1000 м, женщины
1. Елена Калашникова – 2:55.35
2. Анастасия Микушева – 2:58.69
3. Екатерина Слободкина – 2:59.87
Эстафета 4 х 200 м
1. Уралхим Run Factory Top – 1:34.45
2. Восемьногосьминог – 1:35.99
3. МичГАУ – 1:38.16
Воскресенье, 26 ноября
200 м, мужчины
1. Сергей Чемагин – 22.92
2. Максим Терновой – 22.94
3. Валерий Кружков – 22.95
200 м, женщины
1. София Миронова – 25.47
2. Анастасия Емельянова – 25.99
3. Анна Грехова – 27.81
3000 м, мужчины
1. Дмитрий Скороход – 8:50.12
2. Андрей Гребенко – 8:56.17
3. Евгений Хохлов – 9:05.19
3000 м, женщины
1. Наталья Ремизова – 10:22.33
2. Елена Калашникова – 10:26.04
3. Анастасия Лисина – 10:45.74
Шведская эстафета 200-400-600-800 м
1. Восемьногосьминог – 4:50.19
2. RunLab – 4:53.78
3. RunUp тренеры – 5:04.39
Результаты всех участников можно найти здесь.
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