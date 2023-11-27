Результаты соревнований «Скорость», прошедших в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ 25-26 ноября

25-26 ноября в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Два дня спортсмены-любители и профессионалы соревновались в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ на дистанциях 60, 200, 400, 1000 и 3000 метров. Также прошла эстафета 4 х 200 м и шведская эстафета 200-400-600-800, м. Тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по эстафетному бегу и старту с колодок.

Результаты победителей и призеров

Суббота, 25 ноября

60 м, мужчины

1. Максим Терновой – 6.97

2. Максим Андреев – 7.06

3. Иван Белов – 7.15

60 м, женщины

1. София Миронова – 7.60

2. Валерия Никифорова – 7.66

3. Елизавета Поротикова – 8.18

400 м, мужчины

1. Иван Поленин – 51.13

2. Николай Дудин – 51.79

3. Сергей Чемагин – 51.97

400 м, женщины

1. Юлия Зубарева – 59.19

2. Влада Саула – 59.22

3. Анастасия Емельянова – 59.92

1000 м, мужчины

1. Максим Ликсаков – 2:27.90

2. Артём Сериков – 2:28.38

3. Кирилл Чернов – 2:33.82

1000 м, женщины

1. Елена Калашникова – 2:55.35

2. Анастасия Микушева – 2:58.69

3. Екатерина Слободкина – 2:59.87

Эстафета 4 х 200 м

1. Уралхим Run Factory Top – 1:34.45

2. Восемьногосьминог – 1:35.99

3. МичГАУ – 1:38.16

Воскресенье, 26 ноября

200 м, мужчины

1. Сергей Чемагин – 22.92

2. Максим Терновой – 22.94

3. Валерий Кружков – 22.95

200 м, женщины

1. София Миронова – 25.47

2. Анастасия Емельянова – 25.99

3. Анна Грехова – 27.81

3000 м, мужчины

1. Дмитрий Скороход – 8:50.12

2. Андрей Гребенко – 8:56.17

3. Евгений Хохлов – 9:05.19

3000 м, женщины

1. Наталья Ремизова – 10:22.33

2. Елена Калашникова – 10:26.04

3. Анастасия Лисина – 10:45.74

Шведская эстафета 200-400-600-800 м

1. Восемьногосьминог – 4:50.19

2. RunLab – 4:53.78

3. RunUp тренеры – 5:04.39

Результаты всех участников можно найти здесь.