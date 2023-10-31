На месте магазинов Decathlon в декабре откроются торговые точки новой сети Desport. Ассортимент – товары собственной марки сети

Компания АРМ, которая приобрела российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, в декабре 2023 года откроет новую сеть спортивных магазинов, сообщает ТАСС. Название новой сети – Desport. Оно образовано от старофранцузского слова desport, которое означает «развлечение», «игра».

Ассортимент магазина не будет содержать товары Decathon. В компании рассказали, что ассортимент будет формироваться за счет собственных торговых марок новой сети, а также других известных брендов.

ООО «АРМ» владеет сетью бывших российских магазинов Decathlon, состоящей из 36 объектов – 35 магазинов и склад. Какие именно магазины откроются первыми – пока неизвестно. Сообщается, что Desport также откроет интернет-магазин.