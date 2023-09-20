У SMSTRETCHING стартовал 4 поток офлайн-челленджа

С 18 сентября по 12 октября во всех студиях SMSTRETCHING пройдет офлайн- челлендж. #SMчеллендж — это спортивный марафон с подарками, в котором сможет принять участие любой гость студий.

Каждый зарегистрированный посетитель получит карту участника, где с помощью специальной печати будут фиксироваться посещения.

Регистрацию можно пройти в социальных сетях студии, через WhatsApp, колл- центр или у администраторов в студиях.

Засчитываться будут любые платные тренировки (групповые, индивидуальные), по любым направлениям, которые посетил гость в любой из студий SMSTRETCHING по абонементу. Выполнив 12, 15 или 20 тренировок за указанный срок, участники получают подарки от SMSTRETCHING и партнеров.



В этом потоке партнерами челленджа выступают бренды:

– Beauty Kit -эксклюзивный представитель брендов Tovegan и Contently – Бренд пп-сладостей Beauty Bite

- Luxe Cosmetics – эксклюзивный дистрибьютер Korres

- Олимп Клиник

Подарки, которые получат победители челленджа:

– если гость закрыл 12 тренировок, он получает сертификат Beauty Kit на 2000₽, -10% на покупку следующего абонемента от 8 занятий полного дня и Шоппер SMSTRETCHING

- Если гость закрыл 15 тренировок, то он получает сыворотку и крем для лица Tovegan, набор пп-сладостей Beauty Bite, шоппер SMSTRETCHING, -10% на покупку следующего абонемента от 8 занятий полного дня, -10% на одну индивидуальную тренировку, -30% на один массаж в студии Пк2

- Если гость посетил 20 тренировок, то он получает набор по уходу за кожей головы и волосами Contently , гель для душа Korres, -10% на покупку следующего абонемента от 8 занятий полного дня, -10% на одну индивидуальную тренировку, -50% на один массаж в студии Пк2, бутылка-ионизатор воды и сертификат на 3 тыс в Олимп Клиник

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SMSTRETCHING — это сеть бутиковых фитнес-студий в Москве и комьюнити, охватывающее не только Россию, но и зарубежные страны.

В 2019 году SMSTRETCHING запустил студию в атмосфере ночного клуба Project by SMSTRETCHING. Там представлены такие направления, как Fitboxing, Dance workout, а также hot-тренировки: Stretching, Pilates, Barre.

В 2021 году был запущен проект SMSTRETCHING LIVE. Это первая в России стриминговая платформа тренировок, позволяющая заниматься спортом в прямом эфире на любом устройстве в атмосфере студии. LIVE классы – это полноценная «онлайн фитнес студия», которая всегда под рукой.

В октябре 2022 SMSTRETCHING запустил новый проект — флагманскую студиюSMSTRETCHING Hot 36° на Парке культуры. Тренировки проходят в горячих залах при температуре 36 °C и влажности 40%. Полная концентрация на ощущениях, двойное расслабление и минус токсины. Здесь все направлено на глубокую работу с телом: горячие залы увеличивают эффективность тренировок, а массажный салон расслабляет мышцы после напряжения и стресса.

В горячей студии также появились два новых направления: Hot Yoga, плавно развивающая силу, выносливость и работу с дыханием, и Hot Power Yoga, направленная на проработку рельефа с помощью связи йоги-виньясы с силовыми упражнениями.

В 2023 году SMSTRETCHING открыл первую студию индивидуальных тренировок и массажа на Патриарших прудах.