Результаты заплыва AURORA SWIM 2023

Теги Здоровье

В субботу 19 августа в поселке Поляны в Ленинградской области прошли соревнования по плаванию на открытой воде AURORA SWIM от организаторов ALEXOUTDOOR. 

Заплыв прошел на территории загородного курорта «Аврора-клуб» в уникальном районе Семиозерья. 

Для участия были доступны дистанции на 2 и 4 км, которую можно было пройти в формате эстафеты. 

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Александр Прибыток – 24:55

2. Игорь Балыбердин – 25:28

3. Дмитрий Григорьев – 26:50

2 км, женщины

1. Светлана Беркова – 29:18

2. Наталья Александрова – 30:38

3. Татьяна Смирнова – 30:55

4 км, мужчины

1. Елисей Степанов – 49:29

2. Артем Буценин – 49:47

3. Степан Смекалов – 49:56

4 км, женщины

1. Анастасия Беляева – 56:25

2. Ольга Дмитриева – 1:01:14

3. Юлия Бочкова – 1:06:52

Эстафета, 2+2 км

1. Команда Фитнес клуб Гравитация (Илья Муткар, Ярослав Пахомов) – 55:23

2. Команда Фитнес клуб Гравитация (Дмитрий Никулин, Константин Богданов) – 57:16

3. Команда Улитки (Егор Иогин, Юлия Калашникова) – 57:21

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyFinish. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

 

 

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