Результаты заплыва AURORA SWIM 2023
В субботу 19 августа в поселке Поляны в Ленинградской области прошли соревнования по плаванию на открытой воде AURORA SWIM от организаторов ALEXOUTDOOR.
Заплыв прошел на территории загородного курорта «Аврора-клуб» в уникальном районе Семиозерья.
Для участия были доступны дистанции на 2 и 4 км, которую можно было пройти в формате эстафеты.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Александр Прибыток – 24:55
2. Игорь Балыбердин – 25:28
3. Дмитрий Григорьев – 26:50
2 км, женщины
1. Светлана Беркова – 29:18
2. Наталья Александрова – 30:38
3. Татьяна Смирнова – 30:55
4 км, мужчины
1. Елисей Степанов – 49:29
2. Артем Буценин – 49:47
3. Степан Смекалов – 49:56
4 км, женщины
1. Анастасия Беляева – 56:25
2. Ольга Дмитриева – 1:01:14
3. Юлия Бочкова – 1:06:52
Эстафета, 2+2 км
1. Команда Фитнес клуб Гравитация (Илья Муткар, Ярослав Пахомов) – 55:23
2. Команда Фитнес клуб Гравитация (Дмитрий Никулин, Константин Богданов) – 57:16
3. Команда Улитки (Егор Иогин, Юлия Калашникова) – 57:21
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyFinish. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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