ФТР обновила документы: триатлеты-любители снова могут предоставлять на стартах страховку вместо лицензии

Федерация триатлона России опубликовала 1 августа обновленное Положение о лицензировании триатлета-любителя. Согласно пункту 1.6 положения наличие лицензии является обязательным для участия в стартах, согласованных ФТР или проводимых ФТР, однако в случае отсутствия у атлета лицензии допуск к участию возможен, если у него есть договор страхования.

Полностью этот пункт звучит следующим образом: «Наличие лицензии является обязательным условием для участия в официальных спортивных и/или физкультурных мероприятиях, согласованных ФТР или проводимых с участием ФТР, – единственной организацией на территории Российской Федерации, имеющей аккредитацию Всемирной федерации триатлона (World Triathlon). В случае отсутствия у атлета лицензии ФТР, для допуска к участию в указанных спортивных и/или физкультурных мероприятиях обязательным является документ, подтверждающий наличие у лица заключенного договора страхования со страховой организацией . В таком случае, на период участия в спортивном мероприятии должны быть застрахованы жизнь и здоровье атлета на случай смерти, физической травмы/увечья, постоянной утраты застрахованным трудоспособности, возникшей в результате несчастного случая. Общий размер страховой суммы (по всем страховым случаям) по заключенному атлетом самостоятельно договору страхования должен соответствовать минимальному размеру страховой суммы (по всем страховым случаям), положенному лицу в случае покупки лицензии ФТР . Указанный минимальный размер страховой суммы утверждается Президиумом ФТР».

Таким образом при самостоятельной покупке страховки необходимо проверять, чтобы минимальная сумма страхования совпадала с суммой, указанной в лицензии ФТР. Общий размер страховой суммы при покупке лицензии ФТР сейчас составляет 1 000 000 рублей :

500 000 в случае смерти застрахованного,

300 000 в случае установления застрахованному инвалидности I, II, III группы в связи с причинением вреда здоровью вследствие несчастного случая,

200 000 в случае причинения вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая, приведшего к временной нетрудоспособности работающего застрахованного или к лечению в условиях поликлиники или стационара неработающего застрахованного.

Также обновились цены на лицензии ФТР. Годовая лицензия теперь стоит 3500 руб. вместо 5000 руб., однодневная лицензия – 600 руб. вместо 1000 руб. Стоимость трехдневной лицензии – 1600 руб.