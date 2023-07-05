В Лужниках прошла открытая тренировка SMSTRETCHING

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1 июля 2023 года в олимпийском комплексе «Лужники» состоялось празднование 100-летия Московского спорта, организованное Департаментом спорта города Москвы. Одной из самых ярких и масштабных активностей в этот день стала открытая тренировка по стретчингу и барре от Самиры Мустафаевой и студии SMSTRETCHING для двух тысяч человек на Большой спортивной арене «Лужников».

В 14:00 стадион Лужники превратился в масштабное спортивное пространство, где Самира вместе с командой SMSTRETCHING провели тренировку для всех желающих. Также среди гостей были медийные персоны: Натали Сычевская, Полина Подплетенная, Олеся Серегина, Диля Долинская, Эля Иванова и другие.

Тренировка проходила под авторский музыкальный плейлист студии SMSTRETCHING и каждый участник получил получил подарок от beauty-партнера. Событие завершилось перформансом, где все участники одновременно произнесли девиз студий — «Все растяжимо».

Опубликовал Sports.ru

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