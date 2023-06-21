Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут в Тверской области

24-25 июня 2023 года на территории курорта Завидово пройдет ежегодный фестиваль спорта для всей семьи и соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2023.

В программе фестиваля активности для любого уровня физической подготовки: женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег), 1/4 (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) и Supermix – формат, который состоит из двух гонок в один день – 1/8, а затем 1/4, а также женский паблик-ток на тему здорового образа жизни.

Фестиваль откроет специальная развлекательная программа для участниц женского забега на 5 км IRONLADY – девушки смогут принять участие в паттинг турнире по гольфу, а также поделиться опытом во время паблик-тока, посвященного ЗОЖ. В этот же день пройдут детские забеги STARKIDS, в которых примут участие юные любители спорта от 0 до 12 лет и заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанция 1 и 2 морские мили. Все участники получат памятные медали, футболки финишеров и подарки от партнеров мероприятия.

Во второй день фестиваля пройдут соревнования по триатлону. Плавательный этап пройдет в акватории Иваньковского водохранилища. Вело – и беговой этапы проложены по живописным трассам природного парка “Ямской лес” и окрестностям курорта Завидово.