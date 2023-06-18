Результаты заплыва X-WATERS MOSCOW 2023

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В воскресенье 18 июня в Москве прошли соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS MOSCOW. Старты проходили на Истринском водохранилище. 

Для заплывов были доступны дистанции на 1 км, 2 км, 6 км, эстафета 3х1 и детские старты. 

Результаты победителей:

6 км, мужчины

1. Альберт Маннанов – 1:21:30

2. Владимир Гусев – 1:23:47

3. Сергей Сафонов – 1:29:14

6 км, женщины

1. Валентина Зеленкевич – 1:31:19

2. Ольга Коломоец – 1:38:23

3. Дарья Крысина – 1:38:53

2 км, мужчины

1. Евгений Елисеев – 24:39

2. Василий Середюк – 26:47

3. Федор Матвеев – 26:51

2 км, женщины

1. Дарья Зинина – 29:44

2. Дарья Ляшенко – 30:26

3. Денисова Алена – 31:57

1 км, мужчины

1. Анатолий Шабаршов – 13:13

2. Семен Макович – 13:23

3. Михаил Жидков – 13:54

1 км, женщины

1. Мария Курченко – 13:18

2. Александра Романенкова –1 4:05

3. Миласлава Татевосян – 16:41

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с заплывов появятся позже в социальных сетях организаторов, там же можно следить за обновлениями серии.

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