Результаты заплыва X-WATERS MOSCOW 2023
В воскресенье 18 июня в Москве прошли соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS MOSCOW. Старты проходили на Истринском водохранилище.
Для заплывов были доступны дистанции на 1 км, 2 км, 6 км, эстафета 3х1 и детские старты.
Результаты победителей:
6 км, мужчины
1. Альберт Маннанов – 1:21:30
2. Владимир Гусев – 1:23:47
3. Сергей Сафонов – 1:29:14
6 км, женщины
1. Валентина Зеленкевич – 1:31:19
2. Ольга Коломоец – 1:38:23
3. Дарья Крысина – 1:38:53
2 км, мужчины
1. Евгений Елисеев – 24:39
2. Василий Середюк – 26:47
3. Федор Матвеев – 26:51
2 км, женщины
1. Дарья Зинина – 29:44
2. Дарья Ляшенко – 30:26
3. Денисова Алена – 31:57
1 км, мужчины
1. Анатолий Шабаршов – 13:13
2. Семен Макович – 13:23
3. Михаил Жидков – 13:54
1 км, женщины
1. Мария Курченко – 13:18
2. Александра Романенкова –1 4:05
3. Миласлава Татевосян – 16:41
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с заплывов появятся позже в социальных сетях организаторов, там же можно следить за обновлениями серии.
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