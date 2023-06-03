Результаты Sport-Marafon Fest 2023

В эти выходные в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области в пятый раз проходит аутдор-фестиваль Sport-Marafon Fest.

В субботу 3 июня состоялись велозаезды по пересеченной местности на 38, 64 и 120 км и беговой рогейн на 4 и 8 часов.

Победителями в велогонке на 38 км на велосипедах MTB стали Алексей Безруков (1:42:28) и Анна Новикова (1:57:21), на велосипедах GRAVEL Сергей Ивашинин (2:14:09) и Лидия Пахомова (2:10:48).

На дистанции 64 км (MTB) победителями стали Иван Селедков (2:35:54) и Светлана Шанина (3:38:01), на GRAVEL – Владимир Иванов (3:17:20) и Александра Евсеева (4:47:40).

В велозаезде на 120 км (MTB) среди победителей Дмитрий Зубков (5:20:37) и Марина Ростовцева (7:06:24), на велосипедах GRAVEL – Никита Маскакульт (5:20:07).

Завтра 4 июня участников фестиваля ждут трейлы на 10, 17, 32, 47, и 60 км.

Результаты всех участников велозаездов можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии и видео с мероприятия можно найти в Telegram-канале фестиваля.