Результаты V Международного лыжного марафона им. Г.А. Кулаковой

В эти выходные 18-19 марта в Ижевске состоялся V Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой от команды «Калашников Спорт». Старт входил во Всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet.

В субботу прошли заезды свободным стилем на 25 км для женщин и 50 км для мужчин, гонки на 3 км, 5 км, эстафета на 12,5 км и детские лыжные забеги на 500 м и 1000 м.

В воскресенье прошли гонки на 10 км, 20 км, 30 км классическим стилем.

Результаты победителей:

25 км, женщины, свободный стиль

1. Наталия Бабчина – 1:05:47

2. Ольга Румянцева – 1:07:20

3. Варвара Прохорова – 1:11:04

50 км, мужчины, свободный стиль

1. Рауль Шакирзянов – 2:05:20

2. Дмитрий Плосконосов – 2:05:25

3. Кирилл Вичужанин – 2:05:31

20 км, женщины, классический стиль

1. Ольга Румянцева – 1:05:37

2. Варвара Прохорова – 1:09:39

3. Виктория Главатских – 1:10:00

30 км, мужчины, свободный стиль

1. Владислав Осипов – 1:24:50

2. Алексей Тимашов – 1:25:25

3. Кирилл Булдаков – 1:26:26

Финишные протоколы всех дистанций можно посмотреть в социальных сетях организаторов «Калашников Спорт». Там же можно найти фотографии с гонок.